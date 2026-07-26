При пожаре под Воронежем погиб 72-летний мужчина

. Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В региональном ГУ МЧС сообщили подробности страшного пожара в Таловском районе Воронежской области. К сожалению, при разборе завалов на месте происшествия спасатели обнаружили погибшего 72-летнего хозяина дома. Его жилище на улице Центральной в селе Верхняя Тишанка сгорело полностью.

Напомним, трагедия случилась в воскресенье, 26 июля, около 03:37 часов утра. По данным спасателей, огонь охватил жилой дом площадью 80 квадратных метров, полностью повредив его изнутри и вызвав обрушение кровли и потолочного перекрытия по всей площади. Со стихией справились к 04:23 часам 11 человек с тремя спецмашинами.

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