Ночной пожар под Воронежем огонь уничтожил жилой дом

Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП
В воскресенье, 26 июля, в Таловском районе Воронежской области произошел пожар, который уничтожил жилой дом. По оперативным данным регионального управления МЧС, в результате происшествия есть пострадавший.
Сообщение о возгорании на улице Центральной в селе Верхняя Тишанка поступило в 03:37. Пламя полностью охватило жилой дом размером 8 на 10 метров, из-за чего огонь уничтожил комнаты, а кровля и потолочное перекрытие обрушились по всей площади.
На борьбу со стихией прибыли 11 специалистов и три спецмашины. Огонь потушили к 04:23.
Подробности о пострадавшем и причинах пожара выясняются.
Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.