Ночной пожар под Воронежем огонь уничтожил жилой дом

. Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 26 июля, в Таловском районе Воронежской области произошел пожар, который уничтожил жилой дом. По оперативным данным регионального управления МЧС, в результате происшествия есть пострадавший.

Сообщение о возгорании на улице Центральной в селе Верхняя Тишанка поступило в 03:37. Пламя полностью охватило жилой дом размером 8 на 10 метров, из-за чего огонь уничтожил комнаты, а кровля и потолочное перекрытие обрушились по всей площади.

На борьбу со стихией прибыли 11 специалистов и три спецмашины. Огонь потушили к 04:23.

Подробности о пострадавшем и причинах пожара выясняются.

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