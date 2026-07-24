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НовостиПроисшествия24 июля 2026 16:28

Похитители ребенка в райцентре под Воронежем останутся в СИЗО до конца августа

Суд продлил меру пресечения супружеской паре, похитившей мальчика в воронежских Лисках
Ярослав ИВАНОВ
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Лискинский райсуд Воронежской области продлил на месяц нахождение под стражей сожителям, обвиняемым в похищении ребенка. Таким образом, они останутся в СИЗО до конца августа.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, шокирующий инцидент произошел вечером 26 мая на пляже в Лисках. Пьяная пара вступила в конфликт с несовершеннолетним. Желая «проучить» мальчика, сожители схватили его, насильно затолкали в машину, попутно избивая, и отвезли к себе на квартиру и удерживали, пока его не освободили силовики.

- При продлении меры пресечения суд учел, что обвиняемые могли оказать давление на несовершеннолетнего потерпевшего и его друзей, оставаясь на свободе, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Воронежской области.