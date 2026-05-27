В воронежских Лисках задержали пару, похитившую 11-летнего мальчика с пляжа

Следственным комитетом РФ по Воронежской области задержаны двое жителей города Лиски, подозреваемых в похищении ребенка. Жертвой преступников стал 11-летний мальчик, отдыхавший вечером на городском пляже.

Как сообщили 27 мая в СУ СК России по региону, инцидент произошел днем ранее. На территории пляжа в районе улицы Героя Машина пьяные фигуранты повздорили с ребенком. Желая «проучить» школьника, злоумышленники силой посадили его на заднее сиденье своего автомобиля и вывезли в квартиру на улице 40 лет Октября, где проживали сами. Там мальчика удерживали против его воли.

Спасли ребенка случайные очевидцы — подростки, которые заметили происходящее и обратились в полицию. Прибывшие по адресу сотрудники органов внутренних дел освободили заложника и передали его родителям.

В отношении задержанных — 25-летнего мужчины и его 21-летней сожительницы — возбуждено уголовное дело по пп. «а» и «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Оба уже допрошены следователем. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об их аресте.

В настоящий момент следователи СК провели осмотр места происшествия и автомобиля подозреваемых, обыск в их жилище. Ребенок признан потерпевшим и допрошен. Назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.