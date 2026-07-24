«Черного кредитора», оставившего без жилья более 20 воронежцев, отправили в колонию на 13 лет

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Печально известный в Воронеже Дмитрий Наумовский получил 13 лет колонии за мошенничество в крупном размере. Суд над «черным кредитором», обманувшим и оставившим без жилья десятки воронежцев, завершился 24 июля.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в 2014-2018 годах Наумовский под видом помощи в получении кредитов лишал воронежцев жилья. Фирма, возглавляемая мужчиной и действовавшая под вывеской финансовой организации, выдавала займы под залог недвижимости, обещая воронежцам «обратный выкуп». Из-за высоких процентов по кредиту заемщики быстро обрастали огромными долгами. Кредитор подавал в суд иски «об обращении взыскания на заложенное имущество» и выигрывал их, поскольку все происходило в рамках добровольного соглашения.

В результате более 20 жителей Воронежа лишились своих квартир, домов и земельных участков. Общий ущерб составил около 66 миллионов рублей.

- Суд признал Наумовского виновным в мошенничествах и назначил ему 13 лет колонии общего режима, - сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области.