«Черного кредитора», из-за которого лишились жилья 11 воронежцев, вернули в СИЗО

Областной суд отменил домашний арест и отправил кредитора в СИЗО Фото: "КП" Архив

Областной суд в понедельник, 9 ноября, вновь отправил в СИЗО подозреваемого в крупном мошенничестве Дмитрия Н. Его взяли под стражу прямо в зале заседания. Об этом рассказала представитель шести потерпевших адвокат Светлана Чепелевич.

Около трех лет, лишившиеся домов и квартир воронежцы, добивались возбуждения уголовного дела в отношении гражданина Н. Только после поездки в генеральную прокуратуру дело сдвинулось с мертвой точки. Весной 2020 года «черный кредитор» стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 статьи 159 УК РФ. С тех пор началось следствие. В деле 11 потерпевших, хотя, как уверяет адвокат, их может быть и гораздо больше.

По версии следствия, гражданин Н. орудовал в Воронеже как частный кредитор. Клиентов искали через объявления о том, что некая финансовая организация предоставляет займы под залог имущества. Но под видом договоров займа люди подписывали документы о купле-продаже собственного жилья. Общая сумма ущерба превышает 17 млн рублей.

– Он обвиняется в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору. Но остальные лица пока не установлены. После того, как дело было возбуждено и провели очную ставку с потерпевшими, Центральный районный суд его арестовал. В октябре прокуратура не поддержала ходатайство следователя о продлении меры пресечения, и его отпустили под домашний арест. Тогда мы подали апелляционную жалобу в областной суд, – рассказала адвокат.

После этого гражданин Н. почувствовал, что называется, себя на свободе. Он дважды не являлся в облсуд на заседания по его вопросу. По словам адвоката, ссылался на то, что болен, но при этом медицинские справки не предоставил. Поэтому облсуд вынес решение снова поместить его в СИЗО. Там он пробудет до 23 декабря.

Потерпевшие в зале суда. Фото - Светлана Чепелевич

Многие пострадавшие лишились единственного жилья. Чье-то жилье стоило дешевле, а чье-то исчислялось не одним десятком миллионов.

– Одна из пострадавших, представителем которой я являюсь, взяла займ в 500 тысяч рублей. Когда подписывала договор, то там уже стояла сумма в 700 тысяч рублей. Гражданин Н. объяснил это тем, что сразу включил проценты. Однако как оказалось потом, проценты шли уже с суммы в 700 тысяч. Пострадавшая выплатила ему 400 тысяч рублей, но дом, оставленный в залог так и не вернула. Хотя кадастровая стоимость особняка 8 миллионов рублей, а рыночная стоимость 18 миллионов, – рассказала Светлана Чепелевич.

Взяв кредит в 500 тысяч, женщина лишилась вот этого дома. Фото - Светлана Чепелевич

Среди пострадавших также мужчина, который попался на схему «черного кредитора», и вынужден был после этого жить в гараже. Еще одна – девушка-сирота. Ее квартира стоит более 3 млн рублей.

– Девушка пришла за займом в финансовую компанию. В результате лишилась квартиры, сама того не ожидая. И теперь скитается. У нее нет постоянного места жительства и нет источника дохода, – рассказала Светлана Чепелевич.

Следствие продолжается. Следим за развитием событий.