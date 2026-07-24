Стабильное производство – основа суверенитета России

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Депутат Воронежской городской Думы от КПРФ Денис Коломенцев поделился с читателями «Комсомольской правды» мыслями, как нам обеспечить технологический суверенитет России.

В условиях СВО, санкций Запада экономика страны столкнулась с большими трудностями, в частности, получения комплектующих для промышленности. Эта проблема не обошла и воронежские предприятия – ВАСО, КБХА и мехзавод.

Депутат Воронежской городской Думы Денис Коломенцев уверен:

— Говорить о технологическом суверенитете сегодня не приходится. Преступная политика закупки иностранных гражданских самолётов практически убила отечественный авиапром. Сегодня правительство решило возродить производство самолётов. Разработаны они в 70-80-е годы в СССР – Ту-204, Ту-214 и Ил-96. Современные разработки невозможны из-за развала научно-технической школы.

Парламентский контроль за «тысячей самолётов»

Денис Коломенцев напомнил: ситуация в нашем авиапроме находится под пристальным контролем депутатов-коммунистов на федеральном уровне. Заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов неоднократно поднимал проблему выполнения президентского поручения о производстве к 2030 году свыше 1000 отечественных самолётов.

Ещё в 2023 году он направил депутатский запрос в правительство и получил ответ, согласно которому планировалось выпустить 1081 борт. Однако вскоре чиновники начали корректировать планы в сторону уменьшения – сначала до 994 самолётов, а затем, по итогам 2024 года, выяснилось, что из обещанных 40 бортов удалось построить только один.

Сергей Обухов направил второй запрос в правительство с тремя ключевыми вопросами: в чём причина провала? В ответ первый зампред правительства Денис Мантуров объяснил корректировку необходимостью налаживания производства отечественных авиадеталей и заверил: дальнейших изменений не планируется. Однако позже из Минпромторга пришёл ответ без единой конкретной цифры. «Ростех» тем временем пообещал к 2030 году лишь 500 самолётов, что ставит под сомнение возможность выполнения плана в 1081 борт.

Цифры корректируются, сроки сдвигаются

— И вот теперь появились новые заявления чиновников, которые только подтверждают опасения депутатов КПРФ. В марте 2025 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов неожиданно заявил, что до 2030 года России достаточно произвести около 200 самолётов – вместо обещанной тысячи.

По последним данным первого вице-премьера Дениса Мантурова (июнь 2026 года), сертификацию импортозамещённого SJ-100 планируют завершить до конца 2026 года, МС-21 – в 2027 году, а серийные поставки этих машин стартуют не ранее 2026–2027 годов, - отмечает Денис Коломенцев.

Глава Минпромторга Антон Алиханов тем временем объявил: комплексную программу развития авиаотрасли планируется продлить до 2035 года, фактически признавая, что к 2030 году выполнить президентские поручения не получится.

Так «тысяча самолётов» превратилась в «двести» или даже меньше несмотря на то, что потребности российских авиакомпаний в обновлении парка оцениваются почти в тысячу бортов.

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Путь к суверенитету: рецепты Советского Союза

Депутат гордумы Денис Коломенцев напоминает: технологический суверенитет у нас был достигнут в конце 30-х годов прошлого века по результатам сталинской индустриализации. Подтверждение – непрерывный рост экономики СССР и высокий уровень обороноспособности в противостоянии с НАТО.

СССР за первые 30 лет увеличил промышленное производство в 13 раз! В капиталистической же России в 1992 году было 36000 предприятий, а 30 лет спустя осталось всего 6000…

Экономика СССР занимала 2-е место в мире, составляла 20% мирового ВВП. При этом доля экспорта нефти в бюджете СССР была всего 8%.

Депутаты КПРФ неоднократно предлагали программу развития страны, основанную на мировом опыте социалистического развития. Напомним: самые быстро развивающиеся экономики мира сегодня – это социалистические экономики Китая и Вьетнама.

России требуется стремительный рост промышленности!

Депутат от КПРФ Денис Коломенцев отмечает предложения коммунистов по обеспечению роста промышленности. Необходимо вернуть в госсобственность стратегические отрасли экономики; запретить приватизацию государственных и муниципальных предприятий; удвоить инвестиции в развитие производств на основе новейших технологий; восстановить учебные заведения для подготовки специалистов на бюджетной основе и научную, инженерную школу.

Лана Романова