Облегчить работу воронежским учителям за счет ИИ призвал депутат Госдумы

Автор обоих фото - Мария Ленц

В Воронежской области запустили программу, которая должна освободить учителей от лишней бумажной работы. Эту инициативу поддерживает заместитель председателя Госдумы, член фракции «Единая Россия» Алексей Гордеев.

Ни для кого не секрет, что родители и сами педагоги часто жалуются в соцсетях: «Хватит заставлять учителей возиться с отчетами». По статистике, до трети рабочего времени (иногда это больше 15 часов в неделю) учителя тратят не на детей, а на заполнение журналов, планов и справок. По сути, это время украдено у проверки тетрадей, дополнительных занятий и простого человеческого общения со школьниками.

Главная идея инициативы - передать рутину искусственному интеллекту (ИИ). На специальном совещании было решено бесплатно обучить работе с цифровыми помощниками сразу 400 воронежских учителей и директоров школ.

Автор обоих фото - Мария Ленц

Вице-спикер Госдумы РФ считает, что задача педагога - воспитывать и учить, а не быть секретарем. ИИ должен стать «цифровым ассистентом», который сам пишет отчеты по заданным данным.

Если учитель перестанет тратить вечера на бумажки, выиграют все: у него появятся силы на качественное объяснение материала и индивидуальный подход к каждому ребенку, ради которого люди и идут работать в школу.

- Главная задача – избавить учителя от рутинной работы с помощью цифрового ассистента. Такая практика уже доказала свою эффективность и дает хорошие результаты, - уверен Алексей Гордеев.

Помимо школьных учителей, руководители областного министерства образования, директора школ и ректоры вузов уже начали проходить курсы в СберУниверситете. Там их учат применять технологии ИИ для развития стратегического мышления и управления учебными процессами.

Алексей СЕРГУНИН