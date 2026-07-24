Воронежцы создали стихийный мемориал на месте гибели ребенка от атаки БПЛА

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Воронежцы несут цветы, игрушки и свечи к месту гибели трехлетнего мальчика в результате атаки БПЛА ночью 23 июля. Об этом сообщила глава Новоусманского района Татьяна Леонтьева.

- Невозможно подобрать слова, способные облегчить боль этой невосполнимой утраты. Находимся рядом и скорбим вместе с семьёй, разделяя тяжесть этого горя,- отметила глава муниципалитета.

Напомним, в ночь на 23 июля ВСУ направили на Воронеж 37 беспилотников. Один из них попал в жилой дом в пригороде, вызвав пожар. В огне погиб трехлетний мальчик, его родители пострадали.

Еще один человек – 19-летний парень – получил легкие ранения. Всех пострадавших после оказания первой медицинской помощи отпустили домой.