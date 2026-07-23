Ангелина Севергина прокомментировала гибель ребенка от атаки беспилотника в Воронеже

После массированной атаки беспилотников по Воронежу, в результате которой погиб трехлетний мальчик, детский омбудсмен региона Ангелина Севергина написала в своем канале в мессенджере МАХ:

- Мишенью вновь стали мирные кварталы, где живут семьи с детьми. Это невосполнимая утрата для семьи и для всех нас.

Напомним, минувшей ночью в небе над регионом сбиты 36 беспилотников. Один из них попал в жилой дом в пригороде Воронежа и вызвал пожар. В огее погиб мальчик, его родители получили травмы. Также ранен 19-летний парень. Ему оказали первую помощь и отпустили домой.