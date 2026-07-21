В мэрии Воронежа прокомментировали разрушение виадука на улице 20-летия Октября

Фото мэрии Воронежа

В мэрии Воронежа рассказали о состоянии конструкций признанного аварийным путепровода на улице 20-летия Октября в районе Вогрэссовского моста. Напомним, в связи с этой ситуацией на территории Ленинского района ввели режим повышенной готовности.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, эта мера дает возможность провести все необходимые процедуры по восстановлению конструкций в кротчайшие сроки.

Причиной разрушения основания виадука назвали размытие дороги. По данным источника, эта ситуация никак не отражается на безопасности движения по виадуку. В подтверждение этой информации чиновники показали фотографию с места.

- В ближайшее время администрация заключит контракт на устранение аварийной ситуации, - сообщили в мэрии.