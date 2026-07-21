В Воронеже разрушается путепровод на улице 20-летия Октября

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Путепровод на улице 20-летия Октября у Вогрэсовского моста стал опасным для здоровья и жизни горожан. Недавно городские службы обнаружили разрушение насыпи у основания виадука и признали его аварийным.

В связи с этим на территории Ленинского района ввели режим повышенной готовности, о чем сообщается в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации мэрии.

Для восстановления путепровода управление дорожного хозяйства в ближайшее время заключит контракт с подрядчиком. Ему предстоит провести замену деформационного шва и укрепить конус насыпи основания моста.