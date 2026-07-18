Мэр Воронежа Сергей Петрин выразил соболезнования после атаки ВСУ на склад маркетплейса в Тамбовской области

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Глава Воронежа Сергей Петрин передал слова сочувствия тамбовчанам в связи с атакой ВСУ на склад макетплейса в городе Котовск Тамбовской области ночью 18 июля. В результате теракта есть погибшие и раненые среди сотрудников.

- От имени администрации Воронежа и от себя лично выражаю соболезнования в связи с трагедией, которая болью отозвалась в сердцах многих. Присоединяюсь к словам поддержки, звучащим сегодня в адрес родных погибших. Скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, — пусть силы и забота близких помогут им скорее вернуться к привычной жизни, - отметил Сергей Петрин.

Воронежский мэр назвал атаки на мирные объекты проявлением бесчеловечной жестокости. А начинение боезарядов поражающими элементами – особой степенью цинизма.

- Но такие преступные действия не способны сломить дух нашего народа: в тяжёлые минуты мы становимся только сплочённее. Воронеж всегда рядом: мы готовы оказать соседям любую необходимую помощь.

Ранее со словами соболезнования к жителям Тамбовской области обратился воронежский губернатор.