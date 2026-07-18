Александр Гусев выразил соболезнования в связи с налетом БПЛА на Тамбовскую область

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Воронежский губернатор Александр Гусев выразил соболезнования жителям Тамбовской области, где в ночь на 18 июля в результате удара БПЛА в помещение склада маркетплейса погибли семь человек и более 20 получили ранения.

- От имени всех воронежцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, главе Тамбовской области Евгению Первышову, всем жителям региона, - написал Александр Гусев.

Глава региона выразил сочувствие москвичам, также попавшим под атаку ВСУ минувшей ночью. Там вражеские беспилотники ударили по аналогичному складу. В результате погиб один человек и десятки получили ранения.

- Киевский режим озверел, атакуя мирные цели, - отметил воронежский губернатор. - К тому же, он начиняет свои взрывные устройства поражающими элементами, чтобы жертв было больше. Какую цель преследуют украинские террористы? Повлиять на сознание нашего народа? Посеять панику? Пошатнуть монолитность общества? Да ничего не получится! Результат будет противоположным таким ожиданиям.

Александр Гусев выразил готовность оказать соседям всю необходимую помощь.