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НовостиОбщество15 июля 2026 13:46

Пострадавшего от атаки беспилотника воронежца отпустили лечиться домой

Врачи оказали ему необходимую помощь
Ирина КАЗАНИНА
Фото из архива

Фото из архива

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

29-летнему мужчине, который получил ранения при падении обломков беспилотника в пригороде Воронежа ночью 15 июля, врачи оказали необходимую помощь и отпустили лечиться амбулаторно.

Напомним, в результате отражения атаки БПЛА в ночь на среду получили повреждения три частных дома. В одном из них пострадала стена, в другом – забор и кровля. В третьем – кровля. Еще в одном нежилом доме выбило окна.

Также днем 15 июля на юге региона силы ПВО сбили высокоскоростную цель. К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений.