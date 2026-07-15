Ночью 15 июля в пригороде Воронежа сбили БПЛА, ранен мужчина, повреждены три дома

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Губернатор Александр Гусев сообщил, что в ночь на 15 июля военные сбили вражеский беспилотник в пригороде Воронежа.

- В результате падения обломков ранен мужчина 1997 года рождения, он сейчас в больнице. Повреждены три частных дома: в одном обломок повредил стену, в другом пострадали кровля и забор, в третьем - только кровля. Также выбиты стекла в одном нежилом здании, - отметил глава региона.

Режим беспилотной опасности в Воронежской области минувшей ночью не объявлялся, исходя из оперативной обстановки.