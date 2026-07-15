Подозреваемого в убийстве воронежца на Олимпийском бульваре задержали в Липецке

фото ГУ МВД России по Воронежской области

Воронежские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве на Олимпийском бульваре. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в ночь с 13 на 14 июля в результате поножовщины умер 22-летний мужчина, а 20-летний пострадавший попал в больницу.

Подозреваемого задержали в Липецке. Как выяснилось, ранее 24-летний липчанин был неоднократно судим, в том числе за совершение тяжких преступлений.

В ГУ МВД России по Воронежской области раскрыли подробности ночной поножовщины. По предварительным данным, у дома №10 на Олимпийском бульваре произошел конфликт между двумя компаниями. В ходе ссоры один из ее участников ударил двоих оппонентов ножом. Один из пострадавших умер в торговом павильоне. Второго с ножевым ранением успели госпитализировать. А нападавший скрылся.

Но силовикам удалось установить личность подозреваемого, сотрудники полиции выехали в служебную командировку в Липецк, где и задержали мужчину. Причем успели вовремя: вечером он уже собирался уехать в Калугу, чтобы скрыться от правоохранительных органов.

Задержанного доставили к следователю СК для проведения следственных действий.

- Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении задержанного под стражу, в ближайшее время планируется предъявить ему обвинение в убийстве и покушении на убийство двух лиц, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.