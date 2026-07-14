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НовостиПроисшествия14 июля 2026 15:36

Раненый ножом молодой человек умер в воронежском алкомаркете

Убийство произошло ночью на Олимпийском бульваре
Ирина КАЗАНИНА
Фото из архива

Фото из архива

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Чудовищный случай произошел в ночь с 13 на 14 июля в Воронеже. В помещение алкомаркета на Олимпийском бульваре вбежал окровавленный мужчина с резаной раной живота. Персонал магазина вызвал полицию и врачей, но до приезда «скорой» пострадавший не дожил.

Очевидцы происшествия рассказали, что погибший был участником драки, которая незадолго до этого произошла у сетевого магазина, расположенного рядом. Конфликт возник между убийцей и двумя молодыми людьми.

В полиции уточнили, что неизвестный мужчина, которого сейчас объявили в розыск, в процессе конфликта нанес парням несколько ножевых ранений в жизненно важные органы. По предварительным данным, нападавший ранил ножом двух парней в возрасте 20 и 22 лет.. Старший из них скончался. Его товарищ находится в больнице. С нападавшим молодые люди раньше не были знакомы.

Следователи возбудили два уголовных дела - "об убийстве" и "о покушении на убийство одного и более лиц".