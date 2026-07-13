От приема у терапевта до специализированного лечения: воронежский онколог напомнил схему маршрутизации пациентов

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Вопросы ранней диагностики онкологических заболеваний по-прежнему остаются одними из самых острых в системе здравоохранения. Главврач Воронежского областного онкоцентра Руслан Мошуров напомнил правильную последовательность действий человека, который заподозрил у себя онкозаболевание.

– Существует схема, которая прописана во всех нормативных документах. Если пациент испытывает недомогание или у него есть вопросы по своему здоровью, он обращается в поликлинику по месту жительства. Это первый этап. Терапевт после опроса и осмотра пытается выявить причину жалоб и назначает определенные диагностические процедуры, - пояснил онколог.

Далее, если по результатам этих исследований возникает подозрение на злокачественное новообразование, в идеальной модели пациента направляют к онкологу в том же самом медицинском учреждении. Профильный специалист должен дообследовать больного. Однако именно здесь, как отметил Руслан Мошуров, возникает определенная развилка.

- Нам, сотрудникам областного онкоцентра, хотелось бы, чтобы максимальное количество исследований было проведено на местах. Но мы сталкиваемся с реальностью: не всегда это возможно.

Для таких случаев, когда ресурсов на местах недостаточно, предназначена организованная прямая связь между сотрудниками онкоцентра и врачами других поликлиник и больниц. Она используется для консультаций, обсуждения диагнозов и записи на определенные процедуры.

Далее, если рак подтвержден морфологически, пациент отправляется в поликлинику областного онкоцентра. Если же окончательный диагноз еще не поставлен, то для более глубокого обследования больной идет в Центр амбулаторной онкологической помощи. Таких центров, кстати, в регионе насчитывается шесть. Там врачи выясняют степень распространенности опухоли и ее тип, после чего собирается консилиум, который определяет тактику лечения – хирургическое вмешательство, химиотерапия, лучевая терапия и так далее.

- То есть путь такой: терапевт в поликлинике, дальше онколог в этом же медучреждении, затем, в идеале, дообследование, при подозрении – Центр амбулаторно-онкологической помощи, либо же поликлиника областного онкоцентра, и уже далее специализированное лечение.