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НовостиОбщество11 июля 2026 10:03

В Воронеже отменили этап чемпионата России по пляжному волейболу

Решение приняли из соображений безопасности
Ярослав ИВАНОВ

Этап чемпионата России по пляжному волейболу, который должен был пройти на Адмиралтейской площади в Воронеже в конце августа, отменили. Об этом сообщила Воронежская областная федерация волейбола.

- Решение принято совместно с Всероссийской федерацией волейбола исходя из текущей обстановки. Остальные мероприятия спортивного календаря этого года состоятся в соответствии с планом, - отметили в федерации.

Чем заняться в Воронеже 11 июля, читайте в нашем афише выходных.

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