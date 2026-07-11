. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

ФЕСТИВАЛЬ НАСТОЛЬНЫХ ИГР

11 июля в парке «Орленок» состоится фестиваль настольных игр. Будут работать игровые площадки от областной детской библиотеки, шахматная зона, запланированы активные игры на свежем воздухе и мастер-класс по письму пером. Начало в 14.00. Вход свободный. 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

ЛЕТНИЙ РЕТРОКИНОЗАЛ

В рамках проекта «Летний РетроКинозал» 11 июля в парке «Орленок» пройдет очередной киносеанс под открытым небом. Воронежцам бесплатно покажут советскую музыкальную комедию режиссера Андрея Тутышкина «Безумный день». Фильм снят по пьесе Валентина Катаева «День отдыха». Старая, добрая кинокартина поможет создать хорошее настроение в летний вечер. Начало в 21.00. Вход свободный. 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

ФЕСТИВАЛЬ «ВОРОНЕЖ - ЭТО МЫ!»

В столице Черноземья продолжается уличный фестиваль выходного дня «Воронеж - это мы!» (6+). В субботней программе 11 июля, которая пройдет в парках и скверах с 18.00 до 20.00, - концерты, спортивные и творческие мастер-классы.

В парке «Орленок» на разных площадках – концерт, тренажерный и танцевальный марафоны, мастер-классы по баскетболу и фехтованию.

В Центральном парке - танцевальная программа «Парковый движ», тренажерный марафон, открытый урок по тхэквондо ВТФ.

В «Алых парусах» - концертно-игровая программа (в амфитеатре), мастер-класс по настольному теннису и тренажерный марафон.

На Петровской набережной - мастер-классы по пляжному футболу и волейболу.

В парке «Танаис» - тренажерный марафон, мастер-класс по настольному теннису, концерт «Музыкальное лето в парке» (в амфитеатре).

В программе могут быть изменения в связи с погодными условиями.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

ДЕНЬ СЕМЬИ ВО ДВОРЦЕ

11 июля в дворцовом комплексе Ольденбургских пройдет праздник «Дворец, где живет любовь», посвященный Дню семьи.‍ В программе активные и настольные игры, мастер-классы на открытом воздухе, пикник у дворца. Начало в 15.00, в случае дождя все активности пройдут на первом этаже дворца. 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ В КОСТЕНКАХ

В эти выходные музей-заповедник «Костенки» отмечает 35-летие. 11 июля воронежцев ждут на праздничную программу «Летний день в Костенках», чтобы вместе отметить 35-летие музея-заповедника! Гости смогут прикоснуться к многотысячелетней истории Костенок, попробовать себя в роли древних художников, познакомятся с орудиями охотников на мамонтов, откроют секреты средневековых ремесел, услышат звучание редких музыкальных инструментов. В течение дня гостей ждут пешая экскурсия, музыкальная программа, открытие новой выставки, мастер-классы по мотивам первобытного искусства, театрализованная экскурсия, прогулки по древнему поселению и множество интерактивных площадок для всей семьи. Начало в 10.00. 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

ВЕНЕВИТИНОВО: 80 ЛЕТ В РИТМЕ ПРИРОДЫ

Биоцентра ВГУ «Веневитиново» продолжает праздновать юбилей. 11 июля «Венёк» вновь наполнится голосами выпускников и смехом студентов на фестивале «Веневитиново: 80 лет в ритме природы». В программе научно-просветительского марафона, которая стартует в 10.00, экскурсии по легендарным аллеям, творческие мастер-классы, кинолекторий под открытым небом и интерактивы от лучших проектов ВГУ. Особенный сюрприз дня: в 11.30 состоится лекция главного хранителя музея-заповедника «Костенки» Александра Дудина, который расскажет о древнейших страницах истории земли. Вход свободный.