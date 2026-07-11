Воронежцев предупредили о дождях и жаре +30 на трассе М-4

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Автодор предупредил воронежских водителей о плохой погоде на трассе М-4 «Дон» 11 июля.

- Днем и вечером на М-4 «Дон» в Воронежской области местами дождь, а также днем до +30 градусов, - отметили в дорожном ведомстве.

В дождь автомобилистам необходимо особо тщательно соблюдать ПДД: не форсировать скорость, соблюдать дистанцию, не делать резких маневров.

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Чем заняться в Воронеже 11 июля, читайте в нашем гиде.