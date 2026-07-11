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НовостиЗвезды11 июля 2026 7:20

Воронежцев пригласили на концерты и мастер-классы уличного фестиваля

Бесплатная программа запланирована в парках и скверах 11 июля
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В столице Черноземья продолжается уличный фестиваль выходного дня «ВОРОНЕЖ - ЭТО МЫ!». В субботней программе 11 июля, которая пройдет в парках и скверах с 18.00 до 20.00, - концерты, спортивные и творческие мастер-классы.

В парке «Орленок» на разных площадках – концерт, тренажерный и танцевальный марафоны, мастер-классы по баскетболу и фехтованию.

В Центральном парке - танцевальная программа «Парковый движ», тренажерный марафон, открытый урок по тхэквондо ВТФ.

В «Алых парусах» - концертно-игровая программа (в амфитеатре), мастер-класс по настольному теннису и тренажерный марафон.

На Петровской набережной - мастер-классы по пляжному футболу и волейболу.

В парке «Танаис» - тренажерный марафон, мастер-класс по настольному теннису, концерт «Музыкальное лето в парке» (в амфитеатре).

В программе могут быть изменения в связи с погодными условиями.

Чем еще заняться в Воронеже 11-12 июля, читайте в нашем гиде.