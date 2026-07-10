В Воронеже ликвидировали масштабную аварию на канализационном коллекторе

Фото РВК-Воронеж

В Воронеже завершился ремонт коллектора в Коминтерновском районе. Напомним, крупная авария произошла на коллекторе в понедельник, 6 июля. Ликвидацию осложняло глубокое залегание трубы - 6 метров. Рабочим водоканала потребовалось несколько дней на подготовку котлована и укрепление его стенок. Параллельно временные насосные станции перекачивали стоки через резервную линию.

Бригады заменили 22 м поврежденного участка коллектора диаметром 1000 мм, выполнили монтаж нового трубопровода и провели комплексную проверку его надежности.

Сейчас новый участок коллектора успешно прошел проверку на герметичность. Система запущена, и канализация работает без ограничений.

- Шпунтовые сваи полностью убрали, теперь специалистам осталось засыпать котлован и восстановить благоустройство: уложить новое асфальтовое покрытие планируется уже в эти выходные, - сообщили в РВК-Воронеж.