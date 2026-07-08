За неделю воронежские волонтеры помогли найти 25 человек, пропавших без вести

. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт, Воронеж..

С 29 июня по 5 июля на горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» поступило 33 заявки о пропаже людей. Большинство из них закрылись благополучно: 25 человек нашлись живыми, еще в четырех случаях волонтеры помогли родным отыскать близких. Поиск троих человек продолжается до сих пор, информация по одной заявке уточняется. Статистикой добровольцы поделились 7 июля.

Только в понедельник из пяти заявок четыре оказались срочными. 17-летний парень вернулся домой сам. По заявке о пропаже двух детей (в возрасте 4 и 5 лет) готовился выезд, но их, к счастью, нашли родственники — малыши в безопасности. 78-летнюю бабушку удалось вернуть близким благодаря сотрудникам «Островка безопасности». Дедушку 88 лет нашли на следующий день после исчезновения случайные прохожие и проводили до дома. Бабушку 74 лет родственники тоже нашли сами.

А во вторник, 30 июня, диспетчер автотранспортного предприятия (АТП) сообщил волонтерам, что на одной из остановок сидит 85-летняя бабушка. Информационный координатор нашла родственников пожилой женщины и передала им информацию о ее местонахождении.

Напомним, по области ищут 85-летнюю Евдокию Николаевну Зайцеву. Женщина ушла из дома в селе Нижнемарьино (Лискинский район), чтобы отправиться в соседнюю Давыдовку утром 1 июля. Записи с камер видеонаблюдения автобуса подтвердили, что она вернулась обратно в тот же день. Это были последние достоверные данные о ее маршруте.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, просьба позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.