«Помогите вернуть бабушку»: под Воронежем неделю ищут пропавшую без вести 85-летнюю Евдокию Зайцеву

Волонтеры регионального отделения спасательного отряда «Лиза Алерт» продолжают поиски Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте..

В Воронежской области почти неделю ищут 85-летнюю Евдокию Николаевну Зайцеву. Женщина покинула свой дом в селе Нижнемарьино (Лискинский район) чтобы отправиться в соседнюю Давыдовку утром 1 июля. Там она успела посетить местный рынок и даже пообщаться со знакомой — этот момент позже подтвердили свидетели и записи с камер видеонаблюдения автобуса, на котором она возвращалась обратно. Это были последние достоверные данные о ее маршруте. Волонтеры регионального отделения спасательного отряда «Лиза Алерт» продолжают поиски.

«К сожалению, пока не найдена»

Добровольцы рассказали, что с момента возвращения Евдокии Николаевны в родное село следы теряются. Появились свидетельства, что ее видели идущей в сторону кладбища и старой свинофермы, это крошечные зацепки в огромном поле поисков. Информация о пропаже быстро разлетелась по соцсетям, но, несмотря на широкий охват, зацепок, которые могли бы вывести на верный след, катастрофически не хватает.

Как только заявка поступила на горячую линию отряда, на месте развернули штаб. Сбор волонтеров назначили на 2 июля, 14:30. К поискам подключились около 20 добровольцев, сотрудники полиции, МЧС, кинологи и 10 солдат-срочников.

— Приехав на поиск, я поговорила с полицией и родными пропавшей. Они рассказали, что нашли свидетеля, который видел бабушку у ее старого места работы. Это место сейчас заброшено, там много зданий и рядом берег реки. Когда я приехала в штаб, на месте уже работали сотрудники МЧС на квадроцикле, закрывая линейные ориентиры. Они предоставили нам треки передвижения, чтобы мы знали, какие места они осмотрели, — рассказывает координатор поисков Наталия (позывной «Матроскина»).

По словам добровольца, «на месте работали два человека, которые подняли коптеры, просматривая поля»:

— Евдокию Николаевну искали до 4 утра. Всего сформировали 13 пеших групп. Осматривали берег реки и овраг недалеко от места последнего свидетельства. Проверили все природные ловушки в зоне поиска... К сожалению, она пока не найдена.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, просьба позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112 Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте..

«Дочь и внуки очень ждут ее дома»

В ночь на 3 июля, когда добровольцы проводили поиск, полиция запросила дрон с тепловизором. Следующим днем на месте пропажи снова работали срочники. Сотрудники полиции обследовали берег реки и огороды, расположенные за домом пропавшей бабушки.

— Евдокию Николаевну до сих пор не нашли. Но мы не опускаем руки. Ее дочь и внуки очень ждут ее дома, — добавила координатор поисков Наталия.

Добровольцы рассказали, что с момента возвращения Евдокии Николаевны в родное село следы теряются Фото: поисковый отряд Лиза Алерт, Воронеж..

«Мы ждем любые свидетельства»

На третий выезд отправились волонтеры 5 июля. В штабе собралось девятнадцать неравнодушных человек, из которых сформировали семь пеших поисковых групп. Ребята «прочесывали» территории, двигаясь цепью и шаг за шагом осматривая каждый метр земли. Особое внимание поисковики уделили самым труднодоступным местам, пробираясь через густые заросли травы и бурелом, где видимость с воздуха практически нулевая.

К сожалению, несмотря на объем проделанной работы и упорство добровольцев, Евдокия Николаевна еще не найдена...

— Мы ждем любые свидетельства о предполагаемом местонахождении пропавшей. Помогите вернуть бабушку домой, — призывают воронежцев спасатели.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, просьба позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.