Работы на коллекторе в Коминтерновском районе Воронежа возобновили после укрепления котлована

. Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Коминтерновском районе Воронежа продолжается ремонт поврежденного коллектора. В «РВК-Воронеж» вечером 8 июля сообщили, что специалисты завершили укрепление котлована. Это позволило возобновить земляные работы на объекте.

Для обеспечения безопасности рабочие установили 20 шпунтовых свай и полностью осушили котлован площадью 250 квадратных метров. Сейчас бригада занята расчисткой грунта вокруг поврежденного участка протяженностью 25 метров. Чтобы завершить ремонт в быстрее, работы идут круглосуточно.

Напомним, что аварийные работы ведутся на канализационном коллекторе диаметром 1000 мм уже третьи сутки. Из-за этого в целях безопасности пришлось полностью перекрыть движение транспорта на участке Московского проспекта от улицы Беговой до улицы Хользунова.