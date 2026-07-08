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НовостиПроисшествия8 июля 2026 15:40

Работы на коллекторе в Коминтерновском районе Воронежа возобновили после укрепления котлована

К месту прорыва у Памятника Славы подогнали три экскаватора
Анастасия АСТАШОВА
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Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Коминтерновском районе Воронежа продолжается ремонт поврежденного коллектора. В «РВК-Воронеж» вечером 8 июля сообщили, что специалисты завершили укрепление котлована. Это позволило возобновить земляные работы на объекте.

Для обеспечения безопасности рабочие установили 20 шпунтовых свай и полностью осушили котлован площадью 250 квадратных метров. Сейчас бригада занята расчисткой грунта вокруг поврежденного участка протяженностью 25 метров. Чтобы завершить ремонт в быстрее, работы идут круглосуточно.

Напомним, что аварийные работы ведутся на канализационном коллекторе диаметром 1000 мм уже третьи сутки. Из-за этого в целях безопасности пришлось полностью перекрыть движение транспорта на участке Московского проспекта от улицы Беговой до улицы Хользунова.