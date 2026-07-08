При ночной атаке БПЛА загорелся инфраструктурный объект в Воронежской области

Фото из архива КП

Минувшей ночью, 8 июля, в ходе отражения массированной атаки беспилотных летательных аппаратов в одном из муниципалитетов Воронежской области произошло возгорание на инфраструктурном объекте. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем официальном канале в мессенджере МАХ.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте пожара работают оперативные службы. Информация о характере объекта и масштабах повреждений не известна.

Всего за ночь силами ПВО над двумя городскими округами и восемью районами региона было обнаружено и уничтожено 12 беспилотников. Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется.