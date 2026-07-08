Над Воронежской областью ночью сбили 12 БПЛА

Фото из архива КП

Ночью 8 июля силы ПВО уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов в небе над двумя городскими округами и восемью районами Воронежской области. Об этом в 8:50 сообщил губернатор Александр Гусев в своем официальном канале в МАХ.

По счастью, никто из людей не пострадал. В одном из муниципалитетов зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте – на месте сейчас работают оперативные службы.

Ранее утром, в 5:24, глава региона объявил об отбое режима непосредственной угрозы БПЛА в Воронеже и еще шести муниципалитетах – Бутурлиновском, Россошанском, Острогожском и Лискинском районах, а также в Нововоронеже и Борисоглебске. При этом Александр Гусев подчеркнул, что на всей территории области сохраняется режим опасности атаки беспилотников, введенный вечером 6 июля.