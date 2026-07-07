В Воронеже на месте ремонта коллектора на Московском проспекте начали вбивать сваи в котловане

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Воронежский водоканал рассказал о состоянии работ на месте устранения крупной коммунальной аварии на Московском проспекте. Бригада приступила к установке свай в котлован, который роют для замены участка старого трубопровода.

- Сейчас одновременно монтируют и устанавливают сваи методом вибропогружения - это достаточно трудоемкий и длительный процесс, но это необходимо для безопасности работ. Для комфорта жителей Коминтерновского района работы с шумной техникой будут приостановлены в ночное время, - отметили в РВК-Воронеж. - Параллельно продолжается осушение котлована - это позволит в ближайшее время вернуться к земельным работам и вплотную подойти к поврежденному участку трубопровода.

Кроме того, рабочие промывают коллектор от песка и грунта, которые попадают туда в ходе ремонта.

Напомним, из-за аварии пришлось изменить 18 маршрутов. Трубопровод периода 70-х выходит из строя все чаще, в 2025-м уже меняли одну из его частей.