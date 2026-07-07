В РВК-Воронеж назвали причину коммунальной аварии в Коминтерновском районе

В водоканале назвали причиной коммунальной аварии в Коминтерновском районе старый трубопровод. Этот коллектор был построен в 1970-х годах. Кроме того, над ним проходит дорога с интенсивным движением.
Для устранения аварии рабочие водоканала роют семиметровый котлован. Глубина залегания осложняет ремонтные работы и требует укрепления стен котлована для предупреждения их обрушения.
За ночь рабочие демонтировали асфальт толщиной до 40 см и вывезли из котлована 250 кубометров грунта. В настоящий момент площадь котлована составляет около 200 квадратных метров, а глубина – 4 метра. Параллельно организовали перекачку стоков.
Напомним, из-за аварии пришлось изменить 18 маршрутов.