Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам

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Банк Уралсиб повысил ставки по срочным вкладам в рублях: по вкладам «Доход» – на сроках 31, 91, 181, 271, 367 и 732 дня, «Ключевой плюс» и «Комфорт Плюс» – на всех сроках, а также по вкладам «Динамичный», «Выгодный» и «Выгодный Про», «Доход Плюс. Премиум».

Теперь доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» варьируется от 8,70% до 13,55% годовых, в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 50 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 31, 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Вклад «Доход Плюс» предназначен для новых клиентов-физлиц*. Сумма вклада – от 2,5 до 7 млн рублей включительно, срок – 181 день, ставка по вкладу составляет 14,00 – 14,75% годовых в зависимости от пакета услуг. Вклад можно открыть в офисе банка или в онлайн-банке «Уралсиб Онлайн». Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока, возможность пополнения, частичного расходования средств и продление вклада не предусмотрены.

Процентная ставка по вкладу «Ключевой плюс» привязана к ключевой ставке Банка России. При текущем уровне ключевой ставки ЦБ РФ доходность в целом по линейке вкладов «Ключевой Плюс» составляет 12,95 – 14,83% годовых – в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада «Ключевой плюс» – 500 тыс. рублей, максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 181 и 367 дней.

Процентная ставка по вкладу «Комфорт плюс» также привязана к ключевой ставке ЦБ РФ и зависит от пакета услуг, суммы и срока вклада. При текущей величине ключевой ставки доходность по вкладу с учетом капитализации процентов составляет 12,35 – 14,03% годовых. Вклад можно открыть в рамках действующих пакетов услуг «Премиум» и «Private Banking» («Прайвит банкинг», пер. – «частное банковское обслуживание») – в офисе банка или в онлайн-банке на сумму от 2 млн рублей до 500 млн рублей включительно. Срок размещения вклада – 91, 181 и 367 дней. Возможно пополнение и расходование средств вклада, продление вклада не предусмотрено. Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока вклада, за исключением последних 30 календарных дней до окончания срока.

«Выгодный» – вклад с возможностью выбора клиентом опции автоматической пролонгации договора вклада. Его можно открыть в офисе банка или в онлайн-банке «Уралсиб Онлайн». Ставка 10,90 – 13,10% годовых, в зависимости от суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада онлайн – 50 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 399 999,99 рублей. Срок размещения – 91 день. Выплата процентов – в конце срока, пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены.

«Динамичный» – вклад с дифференцированной ставкой: его срок разделен на три периода (1– 60 дней, 61–120 дней, 121–181 день), в каждом из которых действует свой размер ставки – 20,00%, 11,50% и 8,20% годовых** соответственно. Минимальная сумма для открытия вклада – 50 тыс. рублей, а максимальная – 10 млн рублей. Срок размещения – 181 день. Выплата процентов – в конце срока, пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Новый клиент:

физическое лицо, которое никогда не открывало счет в Банке, либо у которого есть счет в Банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно, либо

физическое лицо, не имевшее в течение предыдущих 730 дней включительно (2 года) до даты заключения договора вклада действующих договоров срочного вклада и накопительного счета.

Вклад доступен клиентам без Пакета услуг, либо с Пакетами услуг «Премиум Старт» / «Премиум».

**Средняя ставка по вкладу – 13,21% годовых.

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