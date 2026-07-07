СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ утвердила списки кандидатов в Госдуму: региональную группу №22 возглавил Вячеслав Калинин

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В общефедеральную часть списка вошли первые лица партии, а региональную группу №22, объединяющую Воронежскую, Саратовскую и Тамбовскую области, возглавил депутат Саратовской областной думы, полковник запаса, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин. Решение было принято на съезде партии, после чего документы переданы в Центризбирком.

Общефедеральная часть. В первую пятёрку списка вошли: председатель партии Сергей Миронов, первый заместитель председателя партии и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, действующий депутат фракции Марина Ким, а также участник специальной военной операции, командир подшефного партии гвардейского мотострелкового полка 1429 Олег Чернышев. Таким образом, партия делает ставку на сочетание политического опыта, экспертизы и реального боевого авторитета.

Региональная группа №22. Главой группы назначен Вячеслав Калинин – известный общественный деятель, издатель и меценат. Калинин – депутат Саратовской областной думы с 2022 года, член Президиума Центрального Совета СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ с 2025 года, член Общественных советов при Минобороны, Следственном комитете и Росалкогольтабакконтроле, эксперт при комитетах Госдумы по обороне и по труду. Он является учредителем медиахолдинга «Ветеранские вести», кавалером медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и обладателем многочисленных ведомственных наград. В региональный список также вошли: Вадим Шаршов (Воронежская область) – председатель Совета регионального отделения партии, предприниматель, многодетный отец. Павел Плотников (Тамбовская область) – председатель Совета регионального отделения, депутат Тамбовской областной думы, кандидат физико-математических наук, доцент. Ольга Бондарева (Саратовская область) – секретарь Бюро Совета регионального отделения, член Общественного совета при Комитете по ЖКХ. Ангелина Ревина (Саратовская область) –председатель Совета регионального отделения Молодёжи СР, председатель комитета по спорту, туризму и молодёжной политике Молодёжного парламента при Саратовской областной думе.

Вячеслав Калинин, комментируя выдвижение, подчеркнул: «Мы идём на выборы с программой социальной справедливости, поддержки ветеранов и участников СВО, их семей". Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года (основной день голосования – 20 сентября).