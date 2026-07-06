В мае цены на воронежских заправках повысились в среднем на 1,2%

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В мае на заправках Воронежской области цены на топливо выросли на 1,2%. Подорожало почти все, кроме компримированного природного газа — на него цена осталась прежней.

По последним данным Воронежстата, больше всего в цене прибавило дизельное топливо — на 1,9%. Бензин АИ-98 и выше стал дороже на 1,7%. Популярные марки бензина АИ-95 и АИ-92 подорожали на 1,2% и 1,0% соответственно. Газовое моторное топливо выросло в цене на 0,7%.

Если смотреть на средние цены за май, то литр бензина АИ-95 в регионе стоил 70,42 рубля, а дизельное топливо — 74,59 рубля. Высокооктановый бензин (АИ-98 и выше) стоил 94,63 рубля за литр. В целом, цены в Воронежской области остаются на уровне соседних регионов Центральной России.

Напомним, в апреле цены на топливо повысились на 0,7%. Бензин АИ-92 стоил 63,83 рубля; АИ-95 — 69,59; АИ-98 и выше — 93,04 рубля. Дизельное топливо — 73,17 рубля, газовое моторное — 30,13 рубля, а компостированный природный газ — 26, 93.

Кстати, ранее сайт «КП-Воронеж» сообщал, что с 11 по 18 июня литр топлива вырос в цене почти на 4% и стал лидером по стоимости. Его цена составляла 75,2 рубля вместо прежних 72,34. В среднем, по данным Воронежстата, за семь дней в середине июня стоимость топлива в регионе увеличилась на 0,96 - 3,95%.