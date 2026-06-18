В Воронеже почти на 4% выросла цена бензина АИ-95

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В Воронеже резко подорожал бензин марки АИ-95. Согласно данным Воронежстата, за неделю литр топлива вырос в цене почти на 4% и стал лидером по стоимости. Теперь его средняя цена составляет 75,2 рубля вместо прежних 72,34. В среднем, по данным Воронежстата, за семь дней стоимость топлива в регионе увеличилась на 0,96 - 3,95%.

Чуть меньше - с 66,08 до 68,31 рубля (3,37%) - вырос в цене АИ-92. На 2,25% стал дороже литр дизельного топлива - 78,29 рубля вместо прежних 76,57.

Бензин марки АИ-98 и выше подорожал меньше всего. Его стоимость выросла на 0,96% - с 95,66 до 96,58 рубля.