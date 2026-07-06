Жители Воронежской области провели 11,5 часов под угрозой атаки БПЛА

. Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Режим опасности атаки беспилотников в Воронежской области действовал в общей сложности 11,5 часа — с 5 июля, 20:34 до 6 июля, 8:05. Жители трех районов региона услышали тревожные звуки сирен, оповещавших о прямой угрозе. Минувшей ночью силы ПВО сбили три дрона. К счастью, пострадавших и разрушений в регионе, по предварительным данным, нет. Об этом свидетельствует сообщения губернатора Александра Гусева в мессенджере МАХ.

В 23:54 тревогу объявили в Россошанском районе, а в 1:52 ночи системы оповещения сработали в Аннинском и Бобровском районах. Там жителям рекомендовали немедленно укрыться в помещениях, подальше от окон, и в случае обнаружения БПЛА сообщать по номеру 112.

Отменили непосредственную опасность во всех муниципалитетах под утро, в 3:21.

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