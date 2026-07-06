Три БПЛА сбили в Воронежской области в ночь на 6 июля

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В Воронежской области в 8:05 утра 6 июля отменили режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Дежурные силы ПВО сбили три БПЛА над тремя районами области минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительным данным главы региона, к счастью, обошлось без пострадавших и без повреждений инфраструктуры.

В Министерстве обороны РФ рассказали, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 519 беспилотников самолетного типа над 22 субъектами России: Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над Азовским морем.