Под Воронежем Максим Зацепин возглавил Семилукский район в статусе врио

Максим Зацепин Фото: Правительство Воронежской области.

С 1 июля Максим Зацепин официально приступил к обязанностям временно исполняющего главы Семилукского района. Соответствующий указ губернатора Воронежской области уже опубликован на портале региональных органов власти. Согласно документу, Максим Зацепин будет руководить районом до тех пор, пока не пройдут официальные выборы главы и избранный кандидат не вступит в должность.

Стоит отметить, что для Максима Зацепина это назначение — продолжение работы в районе: он уже исполнял обязанности главы администрации Семилукского района с сентября прошлого года после того, как пост покинул Геннадий Швырков. До прихода в муниципальную власть Максим Зацепин занимал руководящие позиции в крупных структурах, в частности, был заместителем директора «Воронежэнерго» и руководителем областного департамента ЖКХ и энергетики.

Ранее сайт VRN.KP сообщал, что Иван Пономарев официально вступил в должность главы Каширского района. Срок его полномочий составит пять лет.

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