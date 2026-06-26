Главой Каширского района под Воронежем назначен Иван Пономарев

. Фото: правительства Воронежской области..

Новым главой Каширского муниципального района стал Иван Пономарев, чью кандидатуру 26 июня одобрило большинство местных депутатов. Об этом сообщили в региональном министерстве по развитию муниципальных образований.

Согласно решению депутатского корпуса, Иван Пономарев приступит к прямым обязанностям уже с 27 июня. Срок его полномочий на посту главы района установлен законодательно и составит пять лет — до лета 2031 года.

Известно, что ранее он возглавлял администрацию Каширского муниципального района, но эта должность была упразднена в связи с вступлением в силу Федерального закона № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Последние недели Иван Пономарев работал в статусе временно исполняющего полномочия главы, пока не состоялось окончательное утверждение.

Он родился в 1986 году в селе Каширское. Его трудовая биография в органах местного самоуправления началась в 2016 году с рядовых должностей в администрации. К июлю 2019 года он дорос до поста первого заместителя главы администрации, а в апреле 2024 года получил опыт на региональном уровне, перейдя на должность заместителя руководителя в ГКУ ВО «Агентство по привлечению инвестиций и региональному развитию». Осенью того же года он трудился в Новоусманском районе, также в статусе заместителя главы. Иван Пономарев является членом партии «Единая Россия».

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