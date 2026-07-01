Под Воронежем на москвича завели уголовное дело за попытку дать взятку полицейскому

. Фото: предоставлено СУ СК РФ по Воронежской области..

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 54-летнего москвича, подозреваемого в даче взятки полицейскому в Новохоперском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК 1 июля.

По данным следствия, 17 июня в кабинете врио начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Новохоперскому району мужчина пытался избежать административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ). Чтобы дело не передали в суд, он предложил полицейскому 100 тысяч рублей, положив деньги на стол.

Несмотря на предупреждение о том, что предложение взятки является уголовно наказуемым деянием, мужчина не отказался от своих намерений.

По данным ведомства, полицейский отверг незаконное вознаграждение и сообщил о коррупционном предложении в дежурную часть, после чего действия фигуранта пресекли правоохранители.

В настоящее время следователи закрепляют доказательственную базу по делу. Отметим, что по ч. 3 ст. 291 УК РФ мужчине может грозить до 8 лет лишения свободы.

Ранее сайт VRN.KP сообщал, что суд вынес приговор 39-летней женщине из Новохоперского района, которая пыталась дать взятку инспектору ДПС в размере 18 тысяч рублей, чтобы спасти сожителя от ответственности за отказ от медосвидетельствования. Инцидент произошел в селе Красное.