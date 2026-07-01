Попытка «решить» вопрос с инспектором ДПС обернулась штрафом в 100 тысяч для жительницы Воронежской области

Фото из архива КП

Суд вынес приговор 39-летней женщине из Новохоперского района, которая пыталась дать взятку инспектору ДПС, чтобы спасти сожителя от ответственности за отказ от медосвидетельствования. Она признана виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). об этом 1 июля рассказали в СУ СКР по Воронежской области.

Как установлено в суде, инцидент произошел 15 апреля в селе Красное. Сотрудники ДПС остановили автомобиль под управлением мужчины, который не имел водительских прав и отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. Пока полицейский оформлял протокол, его пассажирка решила вмешаться в процедуру.

Женщина попыталась передать инспектору 18 тысяч рублей в качестве взятки, чтобы избежать привлечения своего сожителя к административной ответственности. Даже после предупреждения стража порядка о незаконности таких действий она не отказалась от своего намерения.

Сотрудник полиции проявил принципиальность: от получения денег отказался и немедленно доложил о попытке подкупа в дежурную часть. Противоправные действия фигурантки были пресечены.

Рассмотрев материалы дела, суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор на данный момент не вступил в законную силу и может быть обжалован.