Жители трех улиц Воронежа останутся без холодной воды 2 июля

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В четверг, 2 июля, с 11:00 до 14:00 без холодной воды останутся жители Воронежа, проживающие на улице Славы, в также в домах № 1а, 3а и 5 по переулку Славы и в домах № 123 по улице 45 Стрелковой Дивизии. Об этом сообщила пресс-служба РВК-Воронеж 1 июля.

Такие ограничения связаны с проведением плановых работ, в ходе которых специалисты заменят пожарный гидрант, расположенный на улице Славы, 18.

Специалисты предупредили, что после возобновления подачи ресурса вода может временно изменить цвет из-за контакта труб с кислородом, что приведет к образованию налета ржавчины на стенках магистралей. При этом они заверяют, что после промывки сетей вода не будет представлять никакой угрозы для здоровья, так как её химический и биологический состав останется в норме.

Ранее сайт VRN.KP сообщал, что в Железнодорожном и Левобережном районах Воронежа на сутки отключат воду.

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