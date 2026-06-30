Участие в опросе обошлось воронежскому врачу в 160 тысяч

29 июня от действий киберпреступников пострадали восемь жителей нашего региона, у четверых из которых похитили деньги с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники связались с 73-летним врачом из Воронежа под предлогом прохождения важного тестирования в приложении банка. Якобы оно необходимо для оценки качества работы персонала. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Доверчивая женщина перешла по ссылке и начала заполнять анкету. Как только она ввела конфиденциальные данные, с ее расчетного счета мгновенно списались около 160 тысяч рублей.

29 июня от действий киберпреступников пострадали восемь жителей нашего региона, у четверых из которых похитили деньги с банковских карт. Суммарный ущерб превысил 400 тысяч.

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