Участие в опросе обошлось воронежскому врачу в 160 тысяч

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП
Мошенники связались с 73-летним врачом из Воронежа под предлогом прохождения важного тестирования в приложении банка. Якобы оно необходимо для оценки качества работы персонала. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Доверчивая женщина перешла по ссылке и начала заполнять анкету. Как только она ввела конфиденциальные данные, с ее расчетного счета мгновенно списались около 160 тысяч рублей.
29 июня от действий киберпреступников пострадали восемь жителей нашего региона, у четверых из которых похитили деньги с банковских карт. Суммарный ущерб превысил 400 тысяч.
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