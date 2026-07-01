В Воронеже 1 июля включат сирены на двух заводах в Железнодорожном и Центральном районах

Фото из архива КП Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 1 июля, в Воронеже пройдут плановые проверки систем оповещения на двух промышленных предприятиях. Власти призывают горожан не паниковать при звуке сирен.

По информации, полученной от правительства Воронежской области, одна из проверок состоится в Железнодорожном районе в 11:00. Предприятие проведет тестирование работоспособности своих систем оповещения в указанное время.

Ранее уже сообщалось, что в центральной части города на другом заводе аналогичная проверка запланирована на 12:00.

В связи с этим жителей и гостей Воронежа просят предупредить о возможных звуковых сигналах и призывают не беспокоиться — все мероприятия носят плановый профилактический характер.