Сирены завоют на одном из предприятий Воронежа 1 июля

Жителей призывают сохранять спокойствие при звуке сирен. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

1 июля в 12:00 в центральной части Воронежа на одном из заводов пройдет проверка работоспособности систем оповещения. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба регионального правительства.

Жителей призывают сохранять спокойствие при звуке сирен.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже при ракетной опасности сирены будут включать дважды. Такое решение принял губернатор Александр Гусев.

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