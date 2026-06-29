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НовостиОбщество29 июня 2026 15:45

Слабая магнитная буря накроет Воронеж в ночь на 30 июня

Геомагнитные возмущения уровня G1 начнутся сразу после полуночи и продлятся до середины дня, сообщают ученые
Источник:kp.ru

В ночь со вторника на среду, 30 июня, в Воронеже ожидается начало магнитной бури. По данным лабораторий солнечной астрономии, пик активности придется на 6:00 утра, после 9:00 возмущения пойдут на спад, а к 15:00 геомагнитный фон полностью нормализуется.

Явление будет слабым (уровень G1), однако метеозависимые люди могут почувствовать головную боль, перепады настроения и снижение тонуса.

Врачи рекомендуют в это время соблюдать режим сна, гулять на свежем воздухе и избегать тяжелых физических нагрузок.