Губернатор Гусев предупредил воронежцев об опасности атаки БПЛА

Фото из архива КП

В понедельник, 29 июня, в 15:53 губернатор Воронежской области Александр Гусев опубликовал в своем канале в мессенджере МАХ экстренное обращение к жителям. Глава региона объявил о том, что на территории области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В своем сообщении Александр Гусев призвал граждан сохранять спокойствие и подчеркнул, что силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в состоянии повышенной готовности. Также губернатор рекомендовал всем жителям внимательно следить за дальнейшими официальными оповещениями от правительства региона и МЧС России.

Информация о возможных последствиях и отбое тревоги будет опубликована дополнительно.

Ранее стало известно, что в медучреждениях региона продолжают лечение 17 пациентов, пострадавших во время ракетного удара 22 июня.