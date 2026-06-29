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НовостиОбщество29 июня 2026 12:38

В воронежских больницах остаются 17 пострадавших при ракетной атаке

Двое из них — в реанимации, четверо уже выписаны на домашнее лечение
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

По данным пресс-службы минздрава Воронежской области на понедельник, 29 июня, в медучреждениях региона продолжают лечение 17 совершеннолетних пациентов, пострадавших во время ракетного удара 22 июня. Из них двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии, остальные 15 — в профильных отделениях, их состояние оценивается как стабильное.

Положительная динамика позволила выписать на амбулаторное лечение четырех пациентов ранее.

Напомним, 22 июня ВСУ атаковали Воронеж ракетами, обломки которых упали на промпредприятие. Погибли шесть человек, десятки получили ранения. С 23 по 25 июня в регионе был объявлен трехдневный траур.

Медицинская помощь пострадавшим продолжается в полном объеме.