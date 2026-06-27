Завершается ремонт Горбатого моста в Воронежской области

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

В Воронежской области досрочно завершается ремонт «Горбатого» моста в Россоши. По контракту подрядчик должен был сдать объект в эксплуатацию до конца этого года.

Напомним, виадук на улице Мира, соединяющий две части районного центра, является частью одной из главных магистралей. На его аварийное состояние долгие годы жаловались местные жители. В ноябре 2025 года мост закрыли на реконструкцию. Стоимость работ составляет 420,7 млн рублей.

Фирма-подрядчик демонтировала старые конструкции, провела переустройство контактной и кабельной сетей и конусной насыпи. Также рабочим предстоит обновить дорожное покрытие, установить ограждения, установить дорожные знаки, освещение и нанести разметку.

Сейчас выполняют обвязку арматурой последних мостовых балок. После этого начнется заливка бетона.

Ожидается, что движение по «Горбатому» мосту откроют в октябре 2026 года.