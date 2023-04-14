Был Горбатый, стал дырявый: аварийный мост в воронежском райцентре второй год ждет ремонта

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Летом прошлого года «Комсомолка» рассказывала об аварийном состоянии Северного путепровода в городе Россошь. Местные жители зовут его Горбатым мостом, хотя, учитывая его нынешнее состояние, ему больше бы подошло прозвище «дырявый».

Еще год назад местная жительница Оксана рассказывала нам, что виадук над железнодорожными путями находится в плачевном состоянии – вдоль ограждения он стал буквально «кружевным». Бетон осыпался, осталось одна металлическая арматура. В эти отверстия запросто может провались нога даже взрослого человека, не говоря уже о детях, которые ежедневно пользуются мостом по пути в школу и обратно. Дорожники, как могут, латают дыры кусками железа, но провалы образуются уже рядом.

- Для нас это единственная дорога на работу и учебу, - говорит Оксана. – Страшно за детей. Идешь, а мост гудит под ногами и качается под тяжестью большегрузов. Они здесь едут сплошным потоком.

Местные собрали подписи и отправили письмо в местную администрацию, правительство области и даже президенту. Однако за эти месяцы ничего не изменилось, кроме состояния моста – оно стало еще более удручающим.

- У нас в городе делают площадь с фонтаном, перекладывают плитку... А то, что действительно требует ремонта, игнорируют, - сетует наша читательница. – Неужели надо дождаться, чтобы случилась беда?!

В прошлом году в дорожном департаменте «Комсомолке» пояснили, что и сама дорога, и расположенные на ней искусственные сооружения переданы области в оперативное управление только в марте 2022 года. По этой причине в план ремонта на прошлый год Горбатый мост не попал. А что же в этом году? – снова спросили мы чиновников.

- На текущий год запланировано заключение государственного контракта на изготовление проектной документации на капремонт моста, - сообщили на наш запрос в департаменте дорожной деятельности. Однако конкретных сроков проведения ремонта чиновники не указали. «Комсомолка» будет следить за развитием истории.